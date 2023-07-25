Камбарка в Удмуртии получит федеральные средства на благоустройства района «Копани» и набережной Камбарского пруда

Впервые город Камбарка в Удмуртии стал победителем конкурса «Малые города и исторические поселения». Результаты были объявлены накануне на пленарном заседании всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Александр Бречалов, vk.com Фото: Александр Бречалов, vk.com Фото: Александр Бречалов, vk.com Следующая фотография 1 / 3 Фото: Александр Бречалов, vk.com Фото: Александр Бречалов, vk.com Фото: Александр Бречалов, vk.com

Камбарка получит около 72 млн руб. из федерального бюджета на реализацию проекта благоустройства района «Копани», а также набережной Камбарского пруда. В районе «Копани» установят пирсы, смотровую площадку, зоны тихого отдыха, обустроят прокат лодок, качели и батуты. На набережной появится большая детская площадка с павильоном для проведения мастер-классов, зона для игры в настольный теннис, качели, сделают пешеходные дорожки с видами на пруд.

Оригинальный дизайн пространств вдохновлен продукцией градообразующего предприятия Камбарского машиностроительного завода. Первый дизайн-мотив — это вагоны узкоколейки, в котором решены отдельные павильоны и беседки. Второй мотив — платформы. В таком стиле решены скамейки и отдельные навесы на детской площадке. Железнодорожные линии отражены в покрытиях. Последний мотив — природный пейзаж, который будет показан с помощью пирсов с видом на пруд, геопластики и арт-объектов. В разработке проекта активное участие принимали жители города и профессиональные сообщества.

«Камбарка последний из городов Удмуртии, который до сегодняшнего дня не выигрывал в конкурсе. Поэтому для нас было важным привести большой проект благоустройства и в этот, самый маленький город Удмуртии»,— пояснил директор Центра территориального развития Удмуртии Вячеслав Правдзинский.

Главной задачей конкурсов называется поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, развитию индустрии услуг. На данный момент в России в рамках конкурса реализовали 479 проектов, в том числе 5 из Удмуртии.

«Благодаря этой программе мы уже воплотили в жизнь проекты "Связывая времена и пространства" в Глазове, "Сила воды" и "Времена года" в Воткинске, "Музейный квартал" в Сарапуле и "Сердце Можги", В этом году работаем над проектами "Ритм леса" в Воткинске, "Сарапульские острова" и продолжаем преображать глазовскую улицу Кирова»,— рассказал глава республики Александр Бречалов.

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем ВК