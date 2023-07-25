Суд в Новосибирске рассмотрит дело экс-сотрудников Ростехнадзора, бравших взятки от ИП

В Новосибирске перед судом предстанут два бывших сотрудника Ростехнадзора, обвиняемых в коррупции, сообщает прокуратура Новосибирской области. Как считает следствие, фигуранты дела получали взятки от посредников и индивидуальных предпринимателей, занимающихся строительством газораспределительной системы на строящихся объектах.

Вознаграждение предполагалось за сокращение сроков рассмотрения обращений предпринимателей, принятие благоприятных для них решений и получение актов приема работ на объектах. Общая сумма взяток составила 500 тыс. руб., уточнили в СУ СКР по Новосибирской области.

Фигурантам дела предъявлены обвинения в получении взяток и посредничестве во взяточничестве. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова