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Коммерсантъ FM
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ООО «Хавейл Мотор Рус»

Company profile

С 2014 года официальный дистрибутор автомобилей и запчастей бренда Haval в России. Бренд запущен годом ранее — в 2013 году — китайской Great Wall Motor (GWM). Компания работает в РФ с февраля 2014 года. В 2019 году GWM запустила собственный завод в Тульской области, производство в 2022 году составило 37 тыс. автомобилей.

В 2022 году продажи Haval в России составили 33,6 тыс. автомобилей, доля рынка выросла на 2,6 процентного пункта, до 4,9%. «Хавейл Мотор Рус» увеличила выручку на 40,8%, до 82,8 млрд руб., чистая прибыль составила 517,2 млн руб.

Всего в мире в 2022 году GWM реализовала почти 1,1 млн автомобилей, из которых 610 тыс. под брендом Haval.

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