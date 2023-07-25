Акифьев Андрей Георгиевич

Родился в 1966 году в Москве. В 1989 году окончил Московский авиационный институт. С 2003 года в течение 19 лет работал в представительстве Nissan в РФ, начав карьеру в качестве директора по продажам в стране.

С 2011 года отвечал в Nissan Europe за импорт автомобилей на независимые европейские рынки. С 2013 по 2015 год был управляющим директором Nissan в Центральной и Восточной Европе, жил и работал в Будапеште. С сентября 2015 года по июль 2022 года был управляющим директором бизнес-подразделения «Nissan Восток», отвечал за продажи, маркетинг, послепродажное обслуживание и развитие дилерской сети в РФ.

В июле 2022 года назначен на должность исполнительного директора ООО «Хавейл Мотор Рус».

Женат, двое детей.