Татарстану на второй год санкций из-за спецоперации стало «напряженнее» исполнять бюджет. Как заявил вчера глава Татарстана Рустам Минниханов, по итогам первого полугодия 2023 года республика недополучило в бюджет около 30 млрд руб., в основном из-за изменений федерального законодательства. В том числе отчисления в казну региона по налогу на прибыль снизили большинство крупных предприятий республики нефтяного сектора. А почти четверть компаний региона сработали в убыток. Также на 28% выросла налоговая задолженность. По мнению экспертов, чтобы исправить ситуацию, Татарстан попробует задействовать резервные источники финансирования, а «в случае нехватки средств возможен секвестр госпрограмм и проектов».

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О том, что бюджет Татарстана в первом полугодии 2023 года недосчитался поступлений примерно на 30 млрд руб., раис республики Рустам Минниханов заявил вчера на совещании в Доме правительства. Он уточнил, что в первую очередь это связано с «изменениями федерального законодательства, которые отрицательно влияют на доходы бюджета — это отмена льгот по НДПИ, изменение расчета возвратного акциза». Кроме того, увеличились расходные полномочия республики — «прежде всего, это увеличение МРОТ». «С каждым годом бюджет исполняется все напряженнее»,— констатировал глава региона.

Также Рустам Минниханов обратил внимание на рост налоговой задолженности перед бюджетом. На 1 июля она достигла 13,8 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил почти 3 млрд руб., или 28,4%.

В том числе на 50% выросли долги по налогу на прибыль и НДФЛ. Существенный рост зафиксирован в Нижнекамске, Казани, Набережных Челнах, Елабужском и Альметьевском районах. «Министерствам и муниципалитетам нужно усилить работу с должниками, в том числе через балансовые комиссии. Совместно с предприятиями следует искать варианты выхода из сложившейся ситуации»,— наказал господин Минниханов. При этом он попросил налоговую службу и правоохранительные органы «своевременно проводить мероприятия в отношении лиц, умышленно уклоняющихся от уплаты налогов». «Погашение задолженности позволяет не только сократить дефицит, но и реализовать наши запланированные социальные проекты. Следует держать этот вопрос на контроле»,— пояснил глава республики. Он считает, что «надо серьезно работать с теми, кто НДФЛ не платит».

Как сообщал „Ъ“, в первом полугодии 2023 года в бюджет республики поступило 221,35 млрд руб. Это на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы бюджета Татарстана в первом полугодии составили 187,5 млрд руб., что на 13% больше, чем годом ранее. В результате профицит бюджета Татарстана в первом полугодии 2023 года составил 33,8 млрд руб. Однако по итогам 2023 года Татарстан ожидает получить бюджетный дефицит в размере 45,4 млрд руб. Такие правки в закон о бюджете были внесены на сессии Госсовета на прошлой неделе (изначально дефицит планировался в размере 27 млрд руб.). При этом прогнозируемая доходная часть была увеличена до 370 млрд руб., а расходная — до 415,9 млрд руб.

В то же время собственные налоговые и неналоговые доходы Татарстана остались практически на том же уровне — 181,4 млрд руб. Рост доходов казны был обеспечен за счет безвозмездных поступлений, в основном из федерального бюджета. При этом республика в этом году потеряла в доходах от налога на прибыль.

Вчера на совещании глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин уточнил, что сокращение поступлений по налогу на прибыль составило около 12%, что «в основном обусловлено снижением цен на российские нефть и нефтепродукты». По данным Минфина Татарстана, отчисления по этому налогу снизили в том числе «Татнефть» (-8,8 млрд руб.), малые нефтяные компании (-2,2 млрд руб.), АО «ТАИФ-НК» (-1,7 млрд руб.). Платежи «Газпрома» с прибыли сократились на 4 млрд руб., АО «ТАИФ» — на 1,9 млрд руб., ПАО «Казаньоргсинтез» — на 1,7 млрд руб., ПАО «Нижнекамскнефтехим» — на 719 млн руб. Министр финансов республики Радик Гайзатуллин отметил, что в совокупности крупные предприятия перечислили в бюджет республики 46,7 млрд руб. налога, однако «динамика отрицательная».

По словам Рустама Минниханова, всего 39 крупных предприятий снизили платежи в бюджет, а «значительная часть предприятий — почти 24% — работает с убытком». «Важно знать прогнозы предприятий на ближайшие месяцы и на перспективу, принимать меры для поддержки производителей. Кто работает с убытками — это сигнал, могут быть большие проблемы»,— предупредил раис.

Поступления по НДФЛ выросли на 15% (до 53,2 млрд руб.). Однако Рустам Минниханов обратил внимание, что в девяти районах Татарстана наблюдается снижение. Он отметил, что «в республике резкий рост организаций, которые выплачивают зарплату ниже МРОТ»: наиболее остро проблема стоит в Тюлячинском, Мамадышском и Кукморском районах.

Господин Минниханов также дал поручение «принять меры» в связи со снижением в 34 муниципалитетах поступлений от земельного налога и потребовал «провести анализ поступления арендных платежей» (они снизились в 17 муниципалитетах, в том числе в Казани). Кроме того, он предложил увеличить доходы от внебюджетной деятельности учреждений. Глава Татарстана поставил задачу — «все расходные обязательства должны быть обеспечены реальными источниками финансирования». «Ситуация под контролем, но второе полугодие будет еще сложнее»,— резюмировал раис.

«Татарстан может попытаться исправить ситуацию во втором полугодии, но это будет зависеть от многих факторов, включая экономическую ситуацию в регионе и стране в целом, эффективность мер по увеличению доходов бюджета и сокращению расходов»,— говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По его словам, для этого «могут быть задействованы резервные фонды региона, межбюджетные трансферты, привлечение бюджетных кредитов и другие источники доходов». «В случае же нехватки средств, возможен секвестр госпрограмм и проектов, но это может привести к временному замедлению экономического развития региона»,— полагает он. По словам эксперта, правительство Татарстана «может попытаться минимизировать негативные последствия секвестра путем выборочного сокращения расходов и приоритетного финансирования наиболее важных проектов и программ, в первую очередь социальных, направленных на поддержание рынка труда и наименее защищенных слоев населения».

Кирилл Антонов