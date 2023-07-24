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Коммерсантъ FM
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В Подмосковье загорелся вагон электрички, следовавшей из Москвы в Тверь

В Московской области на станции Подсолнечная (расположена в городе Солнечногорск) загорелся вагон электрички, которая следовала из Москвы в Тверь. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры самостоятельно покинули электричку до приезда пожарных.

«В 20:57 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в электропоезде в городском округе Солнечногорск, ж/д станция Подсолнечная»,— сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. В 21:30 пожар был локализован на площади 2 кв. м, в 21:34 возгорание было полностью ликвидировано.

В ведомстве добавили, что возгорание произошло на крыше электрички, причины инцидента в МЧС не уточняют. По информации источника ТАСС в экстренных службах Подмосковья, пожар произошел из-за «обрыва проводов». На движении поездов и электричек пожар не отразился.

Александр Кислов

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