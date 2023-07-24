Апелляционный суд оставил в силе решение кубанского арбитража о признании незаконным отказа департамента имущественных отношений Краснодарского края в заключении нового договора об аренде с ООО «Рыболовецкий колхоз "Синюхинский"». Рыболовы арендуют 729 га в поселке Первомайском с 2003 года. Однако в 2022 году кубанские власти посчитали договор недействительным, так как в период его заключения не провели публичную процедуру предоставления территорий в аренду, и подали в суд для расторжения договора об аренде. Юристы считают, что в кассации у департамента нет шансов на пересмотр решения нижестоящей инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рыбоводы арендуют 729 га в поселке Первомайском с 2003 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Рыбоводы арендуют 729 га в поселке Первомайском с 2003 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе постановление Арбитражного суда Краснодарского края о признании незаконным решения департамента имущественных отношений Краснодарского края об отказе в заключении нового договора об аренде с ООО «Рыболовецкий колхоз "Синюхинский"». Площадь спорной территории составляет 7,2 млн кв. м (729 га), она расположена в поселке Первомайском Курганинского района.

В 2022 году краевой департамент отказался заключить новый договор об аренде с рыболовецким колхозом. ООО «Рыболовецкий колхоз "Синюхинский"» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края и в апреле 2023 года выиграло дело — суд обязал департамент направить колхозу проект договора об аренде сроком на 49 лет.

Департамент обжаловал решение суда первой инстанции, ссылаясь на то, что ввиду несоблюдения норм законодательства, действовавших на момент заключения, договор и все последующие соглашения о передаче прав и обязанностей арендатора по договору являются ничтожными. Тем не менее суд решил, что в соответствии с законодательством, действовавшим на момент заключения договора, колхоз не относился к категории землепроизводителей, участки которым предоставлялись без торгов.

Кроме того, администрация Курганинского района заявила, что земельный участок колхоза расположен в зоне возможного прохождения проектируемой автомобильной дороги. Однако в суде был представлен отзыв администрации района, в котором говорилось, что точное местоположение автодороги определят только при разработке проектной документации. «На сегодняшний день не представляется возможным определить, будет ли проходить автодорога по спорному участку»,— говорится в постановлении суда.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Рыболовецкий колхоз "Синюхинский"» зарегистрировано в 2015 году в поселке Красном Курганинского района. Основной вид деятельности — рыбоводство. Учредителями предприятия являются Екатерина Рогозянова и Николай Германов. Выручка компании за 2022 год составила 58,6 млн руб., прибыль — 3,2 млн руб.

Из материалов дела следует, что общество получило спорную территорию в 2015 году по договору о переуступке прав от главы крестьянского (фермерского) хозяйства Е. Н. Германовой, которая до этого получила участок в 2013 году по такому же договору от сельскохозяйственного производственного кооператива «Рыболовецкий колхоз "Синюхинский"». Департамент сослался на недействительность договора и сделок по передаче прав арендатора, так как они были заключены без публичной процедуры предоставления в аренду земель сельскохозяйственного назначения, то есть «без предварительной публикации о земельном участке и выявления в 2003 году иных потенциальных претендентов на аренду данных земельных участков».

Суд апелляционной инстанции решил, что отказ департамента не соответствует Земельному кодексу России и нарушает права и законные интересы заявителя. Судья указал, что до того, как заявитель обратился в суд, департамент о недействительности договора об аренде не заявлял.

«На протяжении всего периода времени, с 2003 по 2022 год, то есть на протяжении девятнадцати лет, органами государственной власти Краснодарского края не предпринимались какие бы то ни было действия, направленные на прекращение договора об аренде либо его оспаривание»,— говорится в судебном постановлении. Апелляционная инстанция не нашла оснований для переоценки выводов суда первой инстанции.

По словам адвоката юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, проблема отказов местных властей в продлении договоров об аренде по формальным обстоятельствам (а данное обстоятельство, указывающее на отсутствие проведения публичных слушаний, является формальным) в практике встречается нередко.

Эксперт считает, что в кассации у департамента практически не остается шансов добиться пересмотра решения нижестоящей инстанции. «Это связано опять же с вполне исчерпывающим выводом последнего суда о том, что ранее департамент не видел нарушения норм в заключенном договоре. Передача земельного участка проходила в соответствии с нормами земельного законодательства, и на тот период незаконности в этих действиях ни местные власти, ни надзорные органы не выявляли. Более того, деятельность колхоза соответствует требованиям разрешенного использования этого земельного участка»,— пояснил ситуацию господин Шицле. Адвокат полагает, что отказ департамента, скорее всего, будет признан неправомерным.

Тат Гаспарян