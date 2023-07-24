Суд перешел на безубыточное производство

Конкурсному управляющему банкротного ЗАО «Максимовское мясо» (входило в агропромышленный комплекс «Максимовский») Александру Крецкому не удалось взыскать с бывшего гендиректора АПК Николая Аносов около 20 млн руб. убытков. Сумма образовалась в результате утраты объектов недвижимости компании в Бирске. Они были снесены в 2016-2019 годах. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск, однако апелляционная инстанция отменила это решение, указав, что не было доказано, кем именно были демонтированы спорные объекты. По мнению юристов, перспектив в кассации у иска нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал конкурсному управляющему ЗАО «Максимовское мясо» Александру Крецкому в иске о взыскании с бывшего гендиректора АПК «Максимовский» (в 2018-2019 годах) Николая Аносова 19,9 млн руб. убытков.

Агропромышленный комплекс «Максимовский» (принадлежал кипрскому Fangrisco trading limited и Hudson River Master Fund Limited с Каймановых островов, участники рынка в 2016 году называли бенефициаром компании американского предпринимателя российского происхождения Элиота Данилоффа) был управляющей компанией ЗАО «Максимовское мясо». Также в группу компаний входили ООО «Торговый дом «Мега», ООО «Башагроторг», ЗАО «Аургазинский свинокомплекс», ООО «Максимовский свинокомплекс». АПК «Максимовский» был одним из самых крупных производителей свинины в Башкирии — доля на рынке составляла около 10%, а мощность около 9 тыс. т в год. В 2019 году в отношении группы компаний, включая «Максимовское мясо», были начаты банкротные процедуры по заявлениям ФНС России. В том же году Россельхозбанк взыскал 1,13 млрд руб. и 750 тыс. евро задолженности по кредитам, выданным группе компаний в 2008-2016 годах. ЗАО «Максимовское мясо» выступало поручителем. В 2022 году АПК был официально ликвидирован.

Арбитражный суд Башкирии, куда Александр Крецкий обратился с иском, установил, что на балансе «Максимовского мяса» на конец 2017 года находилась недвижимость в Бирске общей стоимостью 26,5 млн руб., в том числе земельный участок площадью 35,7 тыс. кв. м, который оценивался в 6,6 млн руб. В 2022 году он был продан на торгах за 1,7 млн руб. Таким образом, балансовая стоимость остального имущества составила 19,9 млн руб. В 2016-2019 годах здания и помещения были снесены неустановленными лицами. В итоге их оказалось невозможно реализовать, чтобы пополнить конкурсную массу, говорится в материалах дела.

Суд счел, что именно Николай Аносов нес ответственность за сохранность имущества. Доказательств принятия мер по обеспечению его сохранности представлено суду не было. На этом основании первая инстанция в начале текущего года взыскала с бывшего директора 19,9 млн руб.

Николай Аносов подал апелляционную жалобу, в которой указал, что спорные объекты были демонтированы в 2016-2019 годах до его вступления в должность (в конце августа 2019 года), бухгалтерский баланс компании за 2017 год он не подписывал. Кроме того, по словам ответчика, конкурсный управляющий не определял рыночную стоимость недвижимости.

Апелляционный суд согласился, что снос спорных объектов мог быть произведен не в период руководства ответчика. Поскольку не представлено достаточных доказательств, судебная коллегия пришла к выводу, что суд первой инстанции необоснованно удовлетворил требования господина Крецкого, в связи с чем определение подлежит отмене, а жалоба — удовлетворению.

Александр Крецкий сообщил «Ъ-Уфа», что требования аффилированных кредиторов к «Максимовскому мясу» оцениваются в 343,7 млн руб. От других комментариев он отказался. По поводу подачи кассационной жалобы решение пока не принял.

Руководитель офиса юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков отмечает, что привлечение к субсидиарной ответственности не должно происходить на основании предположений. «Нормы закона о банкротстве говорят, что контролирующие должника лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности только при доказанности совершения ими злонамеренных действий. А условия для применения презумпции доведения до банкротства в настоящем случае не установлены. Когда и кем были снесены здания, материалами дела не установлено, а заявитель не доказал, что это было сделано Николаем Аносовым либо в период его руководства»,— комментирует господин Комсюков. По его мнению, оснований для отмены постановления в суде кассационной инстанции нет.

Влада Шипилова