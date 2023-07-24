Покрышки довезли до колонии

Октябрьский райсуд Уфы признал экс-владельца сети шинных центров «Таганка» Андрея Смышляева виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Предприниматель, как было установлено в суде, получил от ООО «Нокиан шина» автомобильные покрышки на 3 млрд руб., но за них до конца не рассчитался. Суд приговорил Андрея Смышляева к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере 950 тыс. руб. Осужденный вину не признал. В последнем слове он просил вернуть дело прокурору для дополнительного расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Смышляев (справа) может провести в заключении восемь лет

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Андрей Смышляев (справа) может провести в заключении восемь лет

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Судья Октябрьского райсуда Уфы Радмир Гаймалеев огласил приговор 51-летнему экс-владельцу сети шинных центров «Таганка» Андрею Смышляеву. Предприниматель был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Учитывая позицию гособвинения, суд приговорил Андрея Смышляева к восьми годам колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 950 тыс. руб. На таком наказании ранее настаивал гособвинитель.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в 2014 году Андрей Смышляев приобрел ООО «Русшина-Тюмень», у которого были заключенные договоры дистрибуции и поставки шинной продукции с ООО «Нокиан шина», а также складские помещения и точки розничных продаж. Затем, по версии следствия, предприниматель заключил договоры поставки покрышек, а для создания видимости гарантии исполнения своих обязательств перед поставщиком использовал поддельные договоры поручительства от подконтрольных ему компаний «Трек» и «Теско».

В 2014–2015 годах «Нокиан шина» поставила «Русшине-Тюмень» более 1 млн шин общей стоимостью около 3 млрд руб., но дистрибутор выплатил только 1,9 млрд руб. Часть поставленной продукции на сумму около 1,2 млрд руб., как полагает следствие, была похищена.

Полученные шины предприниматель якобы продал через подконтрольное ЗАО «Таганка» и местных предпринимателей, а деньги от продажи перевел на свои счета, на счета родственников и подконтрольных организаций. В 2016 году арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение о взыскании с «Русшины-Тюмень» 1,17 млрд руб. в пользу «Нокиан шины», после чего компания была признана банкротом.

Тогда же Андрей Смышляев уехал в Италию, а в 2018 году был признан банкротом. Предпринимателя задержали в 2019 году на его вилле на берегу озера Комо в Италии по запросу об экстрадиции. В 2020 году апелляционный суд Милана удовлетворил иск Генпрокуратуры о выдаче бизнесмена России.

Октябрьский райсуд арестовал два дома в Италии, несколько участков, мастерские и складские помещения, принадлежащие дочери подсудимого Дарине Смышляевой, и имущество ее отца в Уфе: квартиру, дом, участки, нежилые помещения и оружие. Похожие обеспечительные меры ранее принимали арбитражные суды в рамках дел о банкротствах Андрея Смышляева и его близких.

В последнем слове Андрей Смышляев назвал обвинение «неверным».

«Представители „Нокиан шины“ постоянно на протяжении нескольких лет заставляли крупных дистрибуторов увеличивать количество покупаемых у них шин,— сказал он.— Все это делалось для того, чтобы сотрудники „Нокиан шины“ получали очень большие премии по итогам квартальных продаж. Однако в начале 2015 года из-за плохих продаж в 2014 году и кризиса, а также резкого увеличения стоимости продукции „Русшина-Тюмень“в моем лице приняла решение временно прекратить закупки».

По словам Смышляева, это «сильно ударило» по продажам «Нокиан шины», из-за чего ее руководство могло остаться без бонусов. Поэтому, сказал подсудимый, была начата процедура ее банкротства. Однако, продолжил он, это не возымело эффекта, поскольку «Таганка» продолжала розничную торговлю другой продукцией. И в дальнейшем «Нокиан шина» приняла решение о подаче заявления о преступлении, по которому было возбуждено уголовное дело, что привело летом 2018 года к невозможности вести торговую работу к закрытию розничной сети.

Подсудимый также добавил, что бухгалтерией, оптимизацией налогообложения, а также всеми оплатами и работой с банками занимался финансовый директор «Таганки» Сергей Горохов, а сам он «в основном был за пределами страны».

В конце выступления Андрей Смышляев сообщил, что «Нокиан шина» не смогла доказать на суде факт отгрузки более 400 тыс. шин на сумму около 1,3 млрд руб. Он также отметил, что следователи не захотели выяснить количество поставленной продукции, а воспользовались информацией от потерпевших. «Прошу вернуть уголовное дело прокурору для дополнительного расследования и установления всех обстоятельств, а также проверки моих доводов»,— резюмировал он.

Как сообщила «Ъ-Уфа» адвокат Гульшат Камалтдинова, представляющая интересы Андрея Смышляева, приговор будет обжалован.

Венера Хисамова