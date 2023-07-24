В колонии Нижневартовска заключенные изготовят ограждения для охраняемых объектов на 10 млн рублей

В исправительной колонии №15 в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) открылся цех по производству ограждений из колец, которые используются на охраняемых объектах. Как сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по ХМАО-Югре, в рамках первого заказа осужденные выпустят 9,8 тыс. ограждений на сумму около 10 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным УФСИН, цех оснащен специальным оборудованием, позволяющим изготавливать изделия из углеродистой проволоки диаметром от 0,5 до 0,9 мм. «Запуск нового участка позволит увеличить количество рабочих мест с целью вовлечения осужденных в трудовую деятельность»,— сказано в сообщении.

Напомним, в июле 2022 года начальник ГУФСИН по Свердловской области Александр Федоров заявил, что после ухода зарубежных компаний из России их товары могут заменить на те, которые производят в исправительных учреждениях.

Полина Хабарова

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