«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Очень интересная композиция вырисовывается на глобальном сырьевом рынке. В понедельник, 24 июля, отчиталась американская компания Chevron — одна из крупнейших нефтяных компаний. Ее бумаги растут на 3%. И общую ситуацию в нефтяном секторе нужно разбирать в контексте динамики американского доллара и потенциальных решений американского Центробанка в среду. Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Все-таки добыча нефти сокращается, и Саудовская Аравия, и Российская Федерация экспорт на 500 тыс. баррелей сократили, и это подтверждают все источники. Поэтому вполне возможно, что традиционно во втором полугодии, то есть в третьем и четвертом квартале возникнет перекос в сторону спроса. Спрос на нефть высокий, впереди сезонный рост, и тут цены могут быть очень высокими. И очень хорошо отчитываются нефтяные компании. Chevron замечательно отчитался. В пятницу будет отчет ExxonMobil, акции сегодня на 2% растут. И нельзя, конечно, забывать наш нефтегазовый сегмент. Причем и газовые компании тоже, особенно НОВАТЭК, смотрятся в этом контексте очень хорошо, как и «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром».

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