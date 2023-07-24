Пора отведать «Чайку»

Строительная группа «Мегаполис» стала владельцем земельного участка площадью 10,6 га под базой отдыха «Чайка» на Встречной улице, 33. Этот актив девелопер купил у бизнесмена Максима Итунина. База расположена возле Черняевского леса, а часть территории под «Чайкой» еще недавно входила в состав особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». В мае гордума согласовала вывод части территории под базой из состава ООПТ. В «Мегаполисе» планы на освоение участка пока не раскрывают, но говорят, что понимают ценность этого актива для общества и города. Эксперты считают, что девелопер должен разработать такой проект освоения площадки, который не будет отрицательно влиять на близлежащий лес. Кроме того, собеседники выражают пожелания сохранить при застройке часть территории нетронутой.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: puteshestviya-otdyh.ru Фото: puteshestviya-otdyh.ru

Участок под базой отдыха «Чайка» на ул. Встречной, 33, в Перми, который городская дума недавно разрешила вывести из состава особо охраняемой природной территории «Черняевский лес», сменил собственника. По данным выписки из Росреестра, 19 июля владельцем территории площадью 10,6 га стала компания девелоперской группы «Мегаполис» — ООО «СЗ „Петрокоминвест“». Ранее площадкой владела компания пермского бизнесмена Максима Итунина «Макс-СБ». Участок в ипотеке, обременение на него установлено в отношении «Макс-СБ» также с 19 июля.

Директор по развитию группы «Мегаполис» Михаил Крепак подтвердил, что компания действительно приобрела территорию на ул. Встречной, 33. Собеседник сообщил, что в «Мегаполисе» пока не готовы поделиться своими планами относительно освоения площадки. «Мы понимаем важность этой территории для общества и всего города. Будем работать над ее развитием»,— подчеркнул Михаил Крепак.

База отдыха «Чайка» находится в Индустриальном районе Перми, возле Черняевского леса. Согласно публичному порталу ИСОГД Перми, участок под базой относится к зоне центра обслуживания рекреационных территорий Ц-4, его разрешенное использование — под комплекс зданий и сооружений оздоровительного лагеря «Чайка». На участке, помимо базы, располагаются клуб пейнтбола и лазертага «Саланг», веревочный парк «Ранчо», парк активного отдыха «Альянс», производственная компания «Богданов камень» и прочее. В начале 2022 года Народный банк Казахстана продал базу отдыха «Чайка» местной компании «Макс-СБ» Максима Итунина. Господин Итунин — сын известного в прошлом пермского бизнесмена Александра Итунина, бывшего совладельца курорта «Усть-Качка» и делового партнера собственника строительного холдинга «Мегаполис» Леонида Крепака.

Часть территории базы «Чайка» размером 5,3 га входила в ООПТ «Черняевский лес». Весной стало известно о планах городских властей вывести эту землю из состава особо охраняемой природной территории. В мэрии объясняли свои намерения отсутствием лесной растительности на площадке. Взамен в ООПТ предлагалось включить близлежащий участок леса площадью более 20 га с растениями и ценными почвами. Проект вызвал общественный резонанс, но в мае Пермская гордума согласовала исключение 5,3 га из ООПТ. Ранее источник на строительном рынке говорил, что переговоры о выкупе площадки вела кировская компания «Железно».

По мнению гендиректора «Орсо групп» Михаила Бесфамильного, девелоперу надо разработать такой проект освоения участка на Встречной, 33, который не будет отрицательно влиять на близлежащий лес. Кроме того, компания должна будет решить вопросы с обеспеченностью территории всей инфраструктурой, необходимой для жизни. «Важно, какую девелопер выберет концепцию строительства. Считаю, что на участке базы „Чайка“, прилегающем к лесу, могут быть возведены среднеэтажные дома. Уверен, что при грамотном подходе можно сделать качественный продукт, который не будет восприниматься отрицательно»,— рассуждает Михаил Бесфамильный.

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев назвал территорию под базой «Чайка» перспективной для застройки и обратил внимание, что участок придется переводить в другую категорию и менять его назначение. «Компания „Мегаполис“ покупала участок с коммерческой целью, тем не менее хотелось бы наде­яться, что хотя бы часть леса на ул. Встречной будет сохранена»,— говорит Алексей Ананьев. По мнению эксперта, при освоении участка застройщику важно учесть не только свои интересы, но и интересы жителей города, выступающих за сохранение леса, а также потенциальных покупателей квартир в этом месте. Гендиректор АН «Респект» считает, что застраивать многоэтажными домами площадку, расположенную в лесу, неправильно. «Я думаю, здесь могут быть построены малоэтажные (до четырех этажей), малоквартирные дома бизнес-класса с высоким уровнем комфорта»,— высказал свое мнение господин Ананьев.

Евгения Ахмедова