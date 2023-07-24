«Нафтогаз Украины» перестал быть поставщиком «последней надежды»

Компания «Нафтогаз Украины» перестала быть поставщиком «последней надежды» в связи с истечением срока, в течение которого компания обязана была снабжать потребителей, оставшихся без поставщика. По всем остальным своим договорам компания продолжает выполнять обязательства.

Поставщик «последней надежды» нужен для непрерывного обеспечения потребителей газом в случае ликвидации или банкротства их действующего поставщика. Он обязан обеспечивать потребителей газом до 60 суток, чтобы дать им возможность заключить договор с другим поставщиком. Поставщик «последней надежды» утверждается на три года, сообщала «Украинская правда».

Правительство Украины определило «Нафтогаз» поставщиком «последней надежды» 22 июля 2020 года.

«Учитывая окончание установленного законом срока, начиная с 23.07.2023 года у ООО “ГК “Нафтогаз Украины” будут отсутствовать основания и техническая возможность обеспечить потребителей поставщика “последней надежды” необходимыми объемами природного газа»,— сообщает компания.

«Нафтогаз» как поставщик «последней надежды» поставил газ более 9 млн домохозяйств, а также почти 8 тыс. небытовых потребителей, среди которых: предприятия теплокоммунэнерго, а также выполняющие жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности и продовольственной безопасности.

Мария Федотова