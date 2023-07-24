В Севастополе прошла церемония прощания с двумя погибшими в СВО

В Севастополе прошла церемония прощания со старшим стрелком мотострелкового батальона Андреем Гузенко и рядовым добровольческого формирования БАРС Андреем Хижняковым, погибшим в СВО. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

Андрей Гузенко работал на судоремонтном заводе в Севастополе. В зону спецоперации он отправился в ноябре 2022 года в качестве добровольца. Мужчина погиб в районе села Старая Збруевка в Херсонской области.

Андрей Хижняков был строителем. В зону СВО отправился в июне текущего года. Погиб в районе Нестерянки Запорожской области.

Анастасия Донскова

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