Командующий «Ленинградским полком» Евгений Вашунин погиб на Украине

На территории боевых действий на Украине погиб командующий «Ленинградским полком» Евгений Вашунин. Об этом сообщил 24 июля председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

По словам спикера городского парламента, полковник Вашунин принял решение прийти на помощь оказавшемуся в оперативном окружении отряду «Шторм». «Полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду. Их движение было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты»,— рассказал Александр Бельский.

Посмертно Евгений Вашунин представлен к званию Героя России.

Напомним, что Ленинградский полк был сформирован преимущественно из петербургских мобилизованных. Городское Заксобрание помогало ему снаряжением, депутаты ездили на передовую к бойцам. Командующий полка Евгений Вашунин приезжал на отчет губернатора Александра Беглова и вручал ему фирменный шеврон.

Ранее «Ъ-СПб» писал о гибели в зоне боевых действий сына начальника петербургского УМВД Сергея Автомонова.

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