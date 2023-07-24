В Нижнем Новгороде два дня снимали с мели сухогруз с грузом щебня

Сухогруз «Инженер Шуткова» с грузом щебня 24 июля снят с мели в Нижнем Новгороде. По данным транспортной прокуратуры, сдвинуть судно удалось благодаря тому, что уровень воды в Волге полнялся. Сухогруз продолжит движение по своему маршруту.

Как сообщалось, сухогруз «Инженер Шуткова», выполняющий рейс по маршруту Щелейки – Нижний Новгород, сел на мель на 885 км реки Волга, напортив Сормовского района.

Посадка на мель произошла за кромкой судового хода и движению судов не мешала. Разлива нефтепродуктов нет. Транспортная прокуратура организована проверка обстоятельств, из-за которых судно село на мель.

Андрей Репин