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Назначен новый глава ярославской инспекции административно-технического надзора

Руководителем инспекции административно-технического надзора Ярославской области стал Олег Кузнецов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в инспекции.

Фото: Олег Кузнецов / «Вконтакте»

Фото: Олег Кузнецов / «Вконтакте»

В инспекции рассказали, что с 17 июля господин Кузнецов приступил к исполнению должностных обязанностей начальника инспекции.

«Губернатором области поставлены серьезные задачи по приведению в надлежащий вид территорий муниципальных образований области. Оперативно включился в работу. Не забываю про надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, особое внимание уделяю безопасности аттракционов»,— написал Олег Кузнецов в своих соцсетях.

До назначения нового руководителя и.о. был заместитель начальника инспекции Игорь Буянов.

Алла Чижова

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