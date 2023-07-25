Назначен новый глава ярославской инспекции административно-технического надзора

Руководителем инспекции административно-технического надзора Ярославской области стал Олег Кузнецов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Кузнецов / «Вконтакте» Фото: Олег Кузнецов / «Вконтакте»

В инспекции рассказали, что с 17 июля господин Кузнецов приступил к исполнению должностных обязанностей начальника инспекции.

«Губернатором области поставлены серьезные задачи по приведению в надлежащий вид территорий муниципальных образований области. Оперативно включился в работу. Не забываю про надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, особое внимание уделяю безопасности аттракционов»,— написал Олег Кузнецов в своих соцсетях.

До назначения нового руководителя и.о. был заместитель начальника инспекции Игорь Буянов.

Алла Чижова