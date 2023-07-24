В Краснодаре задержали пассажира, распылившего газовый баллончик в лицо водителя трамвая

В Краснодаре задержали мужчину, распылившего в лицо водителя трамвая газовый баллончик. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

«Правонарушителем оказался 33-летний местный житель, который ранее уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство»,— говорится в сообщении.

По данным КТТУ, инцидент произошел вечером 21 июля в трамвае, следовавшем по маршруту №10. Злоумышленник, в компании со своим знакомым, доехал до конечной остановки на улице Тюляева. После того, как все пассажиры покинули вагон, мужчина распылил баллончик в кабину водителя. Пострадавший отказался от помощи врачей.

Анастасия Донскова

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