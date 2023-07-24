78: более 10 тыс. человек в Никольском остались без воды из-за коммунальной аварии

Коммунальная авария случилась в понедельник, 24 июля, в городском поселении Никольское Тосненского района Ленинградской области. Там без воды осталось более 10 тыс. человек.

Как сообщает 78.ru, в зону отключения попали 56 многоквартирных домов и 91 частный, в которых проживают в общей сложности 10 271 человек. Также без водоснабжения оказались два детских сада и детский дом.

По данным издания, причиной стал прорыв трубопровода диаметром 150 мм. Восстановить поврежденный участок планируют ориентировочно к 20:00.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте