Нижегородская и Кировская области подписали соглашение о сотрудничестве

Кировская и Нижегородская области подписали соглашение о сотрудничестве, основными направлениями которого станет обмен лучшими практиками регионального развития в социально-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, регионы также намерены сотрудничать при создании условий для реализации совместных проектов, направленных на социально-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное развитие.

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фото: правительство Кировской области



По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, одним из перспективных направлений этого сотрудничества могут стать IT-сфера и высокие технологии.

Кировский губернатор Александр Соколов отметил, что регион готов перенять нижегородский опыт внедрения социальных военных контрактов и подготовки управленческих команд. По его словам, у двух регионов идут взаимные поставки семенного зерна, семян трав, а также продажа племенного скота. Также регионы сотрудничают в сфере химической промышленности, фармацевтики деревопереработки. Господин Соколов считает, что Нижегородской области пригодится кировский опыт по поддержке сельского хозяйства и будут интересны проекты, связанные с изменениями в сфере среднего профессионального и школьного образования.

Андрей Репин