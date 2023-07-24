Троих жителей Выборга отправили в колонию за попытку поджога военкомата

Второй окружной военный суд приговорил трех жителей Выборга к лишению свободы на сроки от 6 до 13 лет за попытку поджога городского военкомата, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда в понедельник, 24 июля. Вину признали только двое из них.

Один из обвиняемых, Евгений Лагойда, признан виновным в покушении на теракт, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Эльдар Воскресенский также признан виновным по той же статье и осужден на 13 лет лишения свободы. Юрий Загурских признан виновным по статье «Организация террористической деятельности» (по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) и получил 11 лет лишения свободы. Всем троим также назначили ограничение свободы на один год. Дела Лагойды и Загурских рассматривались в особом порядке, поскольку они признали вину. Зугурских утверждал, что приехал к военкомату отговаривать Лагойду от преступления.

Как пояснили фигуранты дела, преступление они не довели до конца, так как, увидев охранника, уехали. В суде уточнили, что дела Лагойды и Загурских рассматривались в особом порядке, они признали вину и заключили досудебное соглашение. Воскресенский вину не признал и утверждал, что приехал к военкомату отговаривать Лагойду от преступления.

В пресс-службе отметили, что Воскресенский был ранее судим за разбой, Загурских — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу, незаконный оборот наркотиков и заведомо ложный донос. Это стало отягощающим фактором при вынесении приговора.

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