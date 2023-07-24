Первый вице-премьер Андрей Белоусов переизбран главой совета директоров РЖД

Совет директоров РЖД переизбрал на должность председателя первого вице-премьера России Андрея Белоусова. Как сообщили в пресс-службе холдинга, господин Белоусов будет занимать этот пост «в течение следующего корпоративного года».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белоусов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Белоусов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В РЖД сообщили, что сегодня, 24 июля, состоялось первое очное заседание обновленного совета директоров госкомпании. На нем и было принято решение о переизбрании Андрея Белоусова главой совета директоров (эту должность он занимается с 2020 года). Помимо господина Белоусова на заседании присутствовал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В пресс-службе РЖД добавили, что в ходе заседания вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко был избран главой комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров РЖД, а глава Минэкономики Максим Решетников стал руководителем комитета совета директоров по стратегическому планированию.

При этом состав совета директоров компании не изменился, в него были переизбраны: глава РЖД Олег Белозеров, вице-премьер Андрей Белоусов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, замминистра финансов РФ Ирина Окладникова, глава Минэкономики Максим Решетников, министр транспорта РФ Виталий Савельев, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, глава совета директоров «Совкомфлота» Сергей Франк и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Также в качестве независимых директоров в совет входят экс-премьер РФ Сергей Степашин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Александр Кислов