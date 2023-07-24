Сквер у бывшего кинотеатра «Канавинский» открыли после благоустройства

ООО «Автодорстрой» завершил благоустройство сквера перед бывшим кинотеатром «Канавинский» в Нижнем Новгороде, сообщил мэр Юрий Шалабаев в Telegram-канале. Стоимость работ составила 57,6 млн руб.

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Сквер назван в честь Героя Советского Союза Николая Фильченкова, поэтому подрядчик установил там мемориальную плиту. На площади появился сухой фонтан с подсветкой, качели и лавочки. На газонах «Автодорстрой» высадил цветы и клены.

Площадь перед кинотеатром «Канавинский» привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего в 2023 году по ней планируется благоустроить 28 общественных пространств.

Елена Ковалева