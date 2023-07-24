Курский омбудсмен высказался за запрет на иностранную музыку в ТЦ

Уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов в своих соцсетях рассказал, что в его адрес продолжают поступать обращения жителей Курска, которые возмущены фактами неуважительного отношения к русской культуре и требуют прекращения трансляции публичных местах и торговых центрах музыки, песен «недружественных стран, спонсирующих нацизм».

На этот раз, по словам господина Фирсова, к нему обратились более 30 боевых ветеранов. Они попросили принять меры по прекращению трансляции американской и западноевропейской музыки в публичных местах и торговых центрах «Европа», «Манеж», МегаГринн», «Олимпийский», «Центральный универмаг» и в ресторанах «Морской конек», «Старый Тбилиси» и в прочих публичных местах. Омбудсмен отправил соответствующее обращение в органы власти.

Это уже не первое подобное обращение господина Фирсова. «При этом речь шла не о бессмертных музыкальных произведениях Баха, Бетховена, Штрауса, иностранной классической литературе и шедеврах живописи. Речь шла о недопустимости "слепого, рабского, тупого подражания западной культуре"», — написал омбудсмен в соцсетях. Он также предложил очистить от иностранных фильмов репертуар местных кинотеатров. По мнению господина Фирсова, в кино надо показать картину «Русское поле», снятую в 1971 году. Он ожидает широкое общественное обсуждение фильма среди жителей Курской области.

Сергей Толмачев

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