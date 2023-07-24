Глава СКР заинтересовался казино в разрушающемся саратовском доме Олега Табакова

Руководитель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению жителя Саратова о ненадлежащем состоянии дома, в котором жил Олег Табаков. Об этом сообщили в информационном центре федерального ведомства.

Горожанин рассказал в комментариях под постом в группе СКР в соцсети о плачевном состоянии дома № 25 в Мирном переулке. В мае прошлого года здание признали объектом культурного наследия регионального значения.

Житель Саратова сообщил, что в доме недавно упал балкон, разрушается кирпичная кладка, увеличиваются трещины на стенах в квартирах. «Также на фасаде и под крыльцом подъезда с нарушениями предъявляемых требований установлены кондиционеры, что провоцирует травмирование жильцов электрическим током. Подвалы дома самовольно захвачены предпринимателями, в них располагается игорное заведение», — говорится в релизе.

Местные жители обращались в различные инстанции, но результатов это не принесло. СУ СКР по Саратовской области начало проверку. В центральном аппарате ее ход взяли на контроль. Генерал юстиции Бастрыкин запросил доклад у и. о. руководителя регионального следственного управления Дмитрия Костина.

Дарья Васенина

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