Два ярославских города получат по 70 млн рублей на благоустройство

Гаврилов-Ям и Любим Ярославской области получат по 70 млн руб. из федерального бюджета на реализацию своих проектов по благоустройству общественных территорий. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Сегодня во Владивостоке подвели итоги VIII Всероссийского конкурса Минстроя по созданию комфортной городской среды, в число победителей вошли два ярославских города. Теперь они получат деньги на реализацию представленных на конкурсе проектов. Также господин Евраев отметил, что городам на эти проекты дополнительно выделят средства и из областного бюджета.
В рамках проекта Гаврилов-Яма «Ось городского развития» благоустроят центр города, отремонтируют дороги и пешеходные зоны, появится сцена, уличный кинотеатр. Также установят освещение и видеонаблюдение.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
В рамках проекта Любима «Большое сердце маленького города» благоустроят центральную площадь. На ней появятся каток, игровая площадка, места торговли. Также проект подразумевает создание аллеи со скульптурами и беседкой мастера. Планируется установка «необычной инсталляции» — большого резного сердца.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области