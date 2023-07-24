Два ярославских города получат по 70 млн рублей на благоустройство

Гаврилов-Ям и Любим Ярославской области получат по 70 млн руб. из федерального бюджета на реализацию своих проектов по благоустройству общественных территорий. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сегодня во Владивостоке подвели итоги VIII Всероссийского конкурса Минстроя по созданию комфортной городской среды, в число победителей вошли два ярославских города. Теперь они получат деньги на реализацию представленных на конкурсе проектов. Также господин Евраев отметил, что городам на эти проекты дополнительно выделят средства и из областного бюджета.

В рамках проекта Гаврилов-Яма «Ось городского развития» благоустроят центр города, отремонтируют дороги и пешеходные зоны, появится сцена, уличный кинотеатр. Также установят освещение и видеонаблюдение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В рамках проекта Любима «Большое сердце маленького города» благоустроят центральную площадь. На ней появятся каток, игровая площадка, места торговли. Также проект подразумевает создание аллеи со скульптурами и беседкой мастера. Планируется установка «необычной инсталляции» — большого резного сердца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Алла Чижова