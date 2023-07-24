«Фортум» переименуют в «Форвард энерго»

ПАО «Фортум», имеющее активы в Челябинской области, сменит название на ПАО «Форвард энерго». Как сообщают в компании, совет директоров принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, по итогам которого внесут изменения в устав общества.

После того, как участники собрания одобрят переименование, и будет пройдена государственная регистрация, компания будет работать под новым названием.

«Изменение никак не отразится на деятельности компании и связано с отдельными вопросами регулирования в области использования интеллектуальной собственности»,- отмечают в пресс-службе «Фортума».

В апреле президент России Владимир Путин включил ПАО «Фортум» в перечень иностранных активов, которые попадают под временное управление Росимущества из-за изъятия российских активов за границей. В мае «Ъ» сообщал, что подразделение Fortum в России продолжит работу под новым брендом.