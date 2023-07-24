На этой неделе в Удмуртии ожидается жаркая погода

В первой половине недели в Удмуртии будет тепло, ночью синоптики прогнозируют температуру на уровне 10-15°С, днем — 20-26°С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра республики. Местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью в некоторых районах возможен туман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Во второй половине недели в регионе станет жарче: ночью будет до 14-19°С, днем — 25-30°С. В северных и северо-западных районах 27 июля на фоне облачной погоды с осадками максимум будет 23-27°С. 28 июля дожди маловероятны на всей территории региона.

По предварительному прогнозу, в выходные сохранится жаркая погода.