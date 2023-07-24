На освещение аллеи ArtTerria в Уфе потратят более 30 млн рублей

Администрация Уфы на аукционе 2 августа выберет подрядчика устройства иллюминации аллеи ArtTerria между улицами Пушкина и Валиди, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 30,94 млн руб., из них 30,04 млн руб. оплатит федеральный бюджет , 613 тыс. руб. — бюджет республики и 278 тыс. руб. — бюджет города.

Работы необходимо выполнить до 10 ноября. Подрядчик должен оградить место проведения работ временными огораживающими устройствами, а также установить осветительное оборудование ограждения, если работы продлятся более одного светового дня. Требуется установить 51 П-образную металлическую арку, 15 тыс. пиксельных светильников, 185 модулей питания. Подрядчик должен дать пятилетнюю гарантию на оборудование.

Майя Иванова

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