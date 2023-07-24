В Краснодаре замдиректора департамента краевой администрации приговорена к двум годам колонии

Ленинский райсуд Краснодара признал Инну Хаустову, бывшего первого заместителя директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, виновной в мошенничестве, превышении полномочий и злоупотреблении полномочиями, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Экс-чиновница приговорена к двум годам лишения свободы и взята под стражу в зале суда.

Вместе с Инной Хаустовой осуждены бывший заместитель главы Каневского района Светлана Швидкая и экс-глава Щербиновского района Алексей Беликов. Суд установил, что муниципальные чиновники передавали госпоже Хаустовой средства за общее покровительство и попустительство по службе. Светлана Швидкая передала высокопоставленной сотруднице краевой администрации 100 тыс. руб., Алексей Беликов – 50 тыс. руб. Экс-заместитель главы Каневского района приговорена к штрафу в сумме 2 млн руб., бывший глава Щербиновского района получил условный срок.

Кроме того, суд установил, что Инна Хаустова в 2018 году, занимая пост заместителя главы Лабинского района, подписала документы о вводе в эксплуатацию жилых помещений, предназначенных для детей-сирот, которые впоследствии были признаны непригодными для жилья.

Расследование уголовного дела вело следственное управление СК России по Краснодарскому краю. Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками краевого УФСБ России. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Анна Перова, Краснодар