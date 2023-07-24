Ураган оставил без света порядка 15 тысяч астраханцев

Жители Астрахани сообщали в диспетчерскую службу города об отключении электроэнергии, обрыве проводов, падении веток 1850 раз. Как рассказали в пресс-службе администрации, семь обращений касались сорванных крыш с жилых и коммерческих зданий. Порывы ветра достигали 21 м/с.

Непогоду астраханцы наблюдали в воскресенье, с тех пор коммунальные службы работают в усиленном режиме. В городе работали 17 машин; к утру с улиц откачали свыше тысячи кубометров дождевой воды.

Две бригады аварийно-спасательного центра продолжают распиливать упавшие деревья. Чиновники сообщили о 70 случаях, в ряде ветер вырвал растения с корнем.

Зафиксировано порядка 30 эпизодов обрывов линий электропередач, прерывалась работа десяти светофоров. Ночью без света остались около 15 тыс. человек.

Чиновники сообщили, что «работы будут вестись до полного устранения последствий непогоды».

Губернатор Игорь Бабушкин высказался о ситуации утром в понедельник. В своем Telegram-канале он выразил озабоченность работой метеорологических служб и точностью прогнозов.

В минувшее воскресенье администрация города отменила массовые мероприятия.

В государственном учреждении «Волгоспас» отчитались о спасении троих взрослых и троих детей, которые застряли на острове, куда отправились на лодке. Из воды достали 68-летнего яхтсмена — его судно перевернулось. А на одном из городских пляжей ветер повалил на женщину дерево — когда спасатели передали ее медикам, у той был диагностирован перелом обеих ног и возможный перелом позвоночника.

Дарья Васенина

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