Аграрии Калмыкии обработали 65,7% уборочных площадей зерновых

Сельскохозяйственные предприятия Калмыкии собрали 507 тыс. т урожая зерновых и зернобобовых культур. Обработано уже 183,8 тыс. га — 65,7% всех уборочных площадей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

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«Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 27,6 ц/га, что позволяет нам прогнозировать общий сбор зерна не ниже уровня прошлого года»,— цитирует пресс-служба ВрИО министра сельского хозяйств Тимура Гаваева.

Господин Гаваев также отметил, что у животноводов республики наступила активная пора по заготовке кормов. Уже заготовлено 161 тыс. т кормов или 40% от потребности региона.

Анастасия Назарова