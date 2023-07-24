В Краснодаре троих бывших чиновников осудили за взяточничество

В Краснодаре осудили бывшую замдиректора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Инну Хаустову, экс-замглавы Каневского района Светлану Швидкую и бывшего главу Щербиновского района Алексея Беликова за взяточничество. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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В суде было установлено, что осенью 2020 года Инна Хаустова сообщила представителям власти нескольких районов края о необходимости передачи ей взятки за покровительство по службе. В октябре и ноябре того же года она получила 100 тыс. руб. от Светланы Швидкой и дважды по 50 тыс. руб. от Алексея Беликова.

«В 2018 году Хаустова, занимая пост заместителя главы Лабинского района, подписала документы о вводе в эксплуатацию жилых помещений, предназначенных для детей-сирот, которые впоследствии были признаны непригодными для жилья»,— говорится в сообщении.

По фактам выявленных правонарушений были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении Инны Хаустовой, по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) в отношении Алексея Беликова и ч. 4 ст. 291 (дача взятки должностному лицу в крупном размере) в отношении Светланы Швидкой.

Инне Хаустовой назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок четыре года и лишения права занимать должности на госслужбе в течение двух лет. Алексей Беликов получил двухлетнее условное наказание и штраф в размере 500 тыс. руб. Светлану Швидкую оштрафовали на 2 млн руб. Последним также запрещено занимать должности на госслужбе в течение двух лет. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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