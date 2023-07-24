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Коммерсантъ FM
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Путин расширил перечень лиц, обязанных хранить тайну завещания

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень лиц, обязанных хранить тайну завещания. К ним добавлены сотрудники, имеющие доступ к сведениям о завещании, передаваемым из консульств в МИД.

Изменения внесены в ч. 3 ст. 1123 Гражданского кодекса «Тайна завещания». Они касаются сотрудников, которые получают доступ к сведениям о завещании в процессе их передачи в Федеральную нотариальную палату из консульств через МИД. После того как сведения переданы в нотариальную палату, они вносятся в единую информационную систему нотариата.

До принятия закона хранить тайну завещания были обязаны: нотариус, переводчик, исполнитель, свидетели, супруги, имеющие отношения к сведениям. Закон вступит в силу 2 августа 2023 года.

Полина Мотызлевская

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