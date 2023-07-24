Самарского полицейского признали виновным в мошенничестве

Старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Отрадному признан виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Следствие и суд установили, что сотрудник полиции осуществлял оперативное сопровождение по уголовному делу, связанному с незаконным сбытом наркотиков. В нем подозревалась семейная пара, а полицейский получил от задержанного 309 тыс. руб., чтобы не заключали под стражу его супругу. При этом страж порядка не имел намерений и реальной возможности выполнить данные обязательства.

Злоумышленнику назначали наказание сроком два года и один месяц с отбыванием в колонии общего режима.

Андрей Сазонов