На этой неделе в Татарстане ожидается до 35 градусов выше нуля

На этой неделе, 28 и 29 июля, в Татарстане прогнозируют дневные температуры до +30..+35°. Также в течение этих дней возможны дожди и грозы, передает Гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В ближайшие трое суток при этом в республике погода существенно не изменится. Синоптики обещают грозы, короткие дожди и усиления ветра кратковременного характера до 15-20 м/с. Температурный фон же начнет расти. 25 июля столбики термометров покажут ночью +11..+16°, днем +23..+28°, 26 июля ночью — +12..+17°, днем — +25..+30°, 27 июля ночью — +17..+22°, днем — +29..+34°.

"Ъ-Казань"