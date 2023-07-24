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В благоустроенных дворах Казани установят камеры видеонаблюдения

Во всех дворах Казани, которые были благоустроены по программе «Наш двор», установят камеры видеонаблюдения. С таким поручением на деловом понедельнике выступил глава исполкома Рустем Гафаров.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Чтобы мы оперативно вместе с жителями принимали гибкие решения и, самое главное, находили золотую середину между благоустройством и желанием жителей. Я прошу программу «Безопасный город» тоже совместить, чтобы именно там, где мы дворы уже сделали, ставили камеры на новые опоры», — отметил чиновник.

"Ъ-Казань"

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