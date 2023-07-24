Бывшие участники «Удачного выбора» не согласны с возбуждением уголовного дела

Бывшие учредители городецкой управляющей компании ООО «Удачный выбор» Татьяна Крупина и ее сын Александр Крупин не согласны с возбуждением уголовного дела о мошенничестве. Компания обанкротилась еще в 2021 году. В свое оправдание Татьяна Крупина привела вступившее в законную силу решение нижегородского арбитражного суда о том, в котором кредитору «ТНС энерго НН» было отказано в привлечении к субсидиарной ответственности: судьи не нашли вины в действиях бывших соучредителей банкрота. Также суд не увидел документальных подтверждений вывода средств из домоуправляющей компании в аффилированное ООО «Диалог».

Ранее прокуратура Нижегородской области сообщила, что в отношении бывших контролирующих лиц ООО «Удачный выбор» возбуждено уголовное дело, их заподозрили в выводе средств и причинении ущерба на сумму свыше 33 млн руб. Однако в арбитраже ответчики предоставили доказательства того, что возникшая в 2016 году задолженность «не является следствием умышленной неоплаты долга», она возникла в связи с изменениями законодательства в сфере ЖКУ, которые не были на тот момент предусмотрены в тарифе по содержанию, указано в судебном решении.

«Согласно принципу преюдиции, следствие не может пересматривать обстоятельства, уже установленные судом. Однако постановление о возбуждении уголовного дела нам не вручают, поэтому обжаловать его невозможно. Кроме того, оно было возбуждено с нарушением подследственности в СК, а не в полиции. Я считаю, что против нас с сыном хотят сфабриковать уголовное дело», – сообщила Татьяна Крупина.

Иван Сергеев