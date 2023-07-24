Петухово получит 72,3 млн рублей на обновление одной из центральных улиц

Проект благоустройства улицы Карла Маркса в Петухово стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Город получит на его реализацию в следующем году 72,3 млн руб., сообщают в правительстве Курганской области.

На улице Карла Маркса планируется разместить новые спортивные и детские площадки, зоны отдыха и арт-объекты.

«В основу проекта легли особенности архитектуры местной достопримечательности — дома купца Дегтярева, где сейчас расположен музей грязей нашего знаменитого озера Медвежье. Отсюда и название проекта — “Петуховские узоры”. Должно получиться и функционально, и красиво. Петуховцам понравится»,— отметил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Также победителем всероссийского конкурса стал подшефный Зауралью Краснодон Луганской Народной Республики. Город 93 млн руб. на благоустройство парка имени Молодой Гвардии. Проект разрабатывался при поддержке Курганской области.

Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды проводится Минстроем РФ с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

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