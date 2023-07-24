МВД Абхазии обещает упорядочить пассажирские перевозки от границы с Россией

Глава МВД Абхазии Роберт Киут дал указание навести порядок в пассажирских перевозках на маршрутах, которые начинаются от контрольно-пропускного пункта «Псоу» (граница с Российской Федерацией), сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе МВД Республики Абхазия. Накануне глава МВД посетил КПП «Псоу» и взял под особый контроль работу правоохранительных органов на прилегающей территории.

Причиной особого внимания господина Киута к ситуации рядом с КПП стали участившиеся обращения граждан и жалобы туристов на нарушения общественного порядка со стороны таксистов и водителей автобусов.

«Граждане и гости Абхазии жалуются на отсутствие расстановок по маршрутам общественного транспорта, навязчивое поведение частных перевозчиков, дезинформацию, а также нецензурную брань и пребывание в общественных местах лиц в нетрезвом состоянии», – сообщает МВД Абхазии.

Роберт Киут поручил подчиненным ужесточить проверки разрешительных документов водителей на право пассажирских перевозок, не допускать к управлению автотранспортными средствами водителей в нетрезвом состоянии, контролировать исполнение правил парковки и стоянки автомобилей.

Анна Перова, Краснодар