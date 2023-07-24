В Кисловодске на машины обрушилась подпорная стена

В Кисловодске в районе автовокзала по адресу Промышленная улица, 4е, обвалились бетонные блоки подпорной стены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Евгений Моисеев.

В результате четыре автомобиля, стоявшие рядом со стеной, оказались погребенными под бетонными блоками и слоем грунта, также произошел прорыв газовой трубы. По свидетельству очевидцев, обошлось без жертв.

По предварительной информации, стена обрушилась из-за сильных ливней, которые повредили инженерную конструкцию. Ранее глава Кисловодска успел сообщить, что из-за ливней появилась угроза обрушения моста, ведущего к поселку Зеленогорский. Фрагмент моста «отошел от основного бетонного полотна дороги и просел».

Прокуратура Кисловодска начала проверку, чтобы «установить обстоятельства произошедшего» и дать им оценку. Как сообщили «Ъ» в ведомстве, «в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, по ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Александра Ларинцева, Пятигорск