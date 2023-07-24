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Дети под присмотром

«Ростелеком» подключил к «Безопасному городу» видеокамеры ростовских школ

Специалисты Ростовского филиала «Ростелекома» первыми в России разработали техническое решение и интегрировали в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» 332 камеры видеонаблюдения, установленные в более чем ста школах Ростова-на-Дону. Еще в шести образовательных учреждениях национальный провайдер подключит оборудование к началу учебного года, когда там закончится капитальный ремонт.

Фото: предоставлено ПАО Ростелеком

Фото: предоставлено ПАО Ростелеком

Ростелеком» подключил видеокамеры в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». При этом треть камер была установлена благодаря совместным инвестициям национального провайдера и регионального бюджета.

«Мы продолжаем увеличивать число российских школ, в которых установлена продвинутая система видеонаблюдения. В некоторых случаях нам приходится с нуля создавать цифровую инфраструктуру, в других мы модернизируем то, что было построено ранее. Важно, что для передачи изображения используется выделенный защищенный канал связи. Школьная инфраструктура полностью построена на отечественном оборудовании», — рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

Видеокамеры установлены на главном и запасном входах в здания школ таким образом, чтобы в объектив попадали все посетители учреждения. При этом одна камера направлена на вход в помещение, другая фиксирует происходящее на улице. С помощью технологий искусственного интеллекта устройства позволяют в режиме реального времени автоматически анализировать происходящие в кадре события и при необходимости оперативно передавать информацию в соответствующие службы быстрого реагирования.

Фото: предоставлено ПАО Ростелеком

Фото: предоставлено ПАО Ростелеком

«Этот проект имеет огромное социальное значение для региона. Сегодня учебные заведения должны быть особенно безопасны как для школьников, так и для учителей. Системы видеонаблюдения, которые развернул “Ростелеком” в наших школах, позволяют родителям быть более спокойными за своих детей, а педагогам более уверенно сфокусироваться на образовательном процессе», — рассказала и. о. министра общего и профессионального образования Ростовской области Тамара Шевченко.

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» объединяет в единый информационный контур 43 автоматизированные системы безопасности муниципального, регионального и федерального уровней, в числе которых программы мониторинга и анализа окружающей обстановки, состояния инженерных сооружений, автоматизированные системы вызова экстренных служб, видеонаблюдения и другие решения. Благодаря ему вся необходимая информация непосредственно передается соответствующим службам, которые могут оперативно реагировать на возникающие инциденты.

Найти информацию о проектах, реализуемых специалистами «Ростелекома» в национальных интересах, можно на официальном сайте.

Ростелеком

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