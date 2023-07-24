Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тамбовской области оказалась самая низкая в Черноземье доля семей среднего класса

Доля семей среднего класса в Тамбовской области составляет 3,5% — это самый скромный показатель в Черноземье. Об этом сообщается в исследовании агентства «РИА Рейтинг».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Методология исследования предусматривает, что доля среднего класса — величина, выведенная на основе данных «официальной статистики» за 2022 и 2023 годы. Аналитики рассмотрели российские семьи, в которых есть хотя бы один наемный работник, и выделили из них тех, что «могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневным расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека». Кроме того, такие семьи имеют возможность «ежемесячно формировать небольшие сбережения на непредвиденный случай».

В Черноземье пятую строчку занимает Орловская область, в которой доля семей среднего класса составляет 3,8%. Четвертое место у Белгородской области (6%), третье — у Курской (6,7%). На втором месте находится Липецкая область с показателем 7,2%, а лидером рейтинга по макрорегиону стала Воронежская область, в которой доля семей среднего класса составляет 7,6%.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Почему жители Черноземья все чаще становятся банкротами

Почему жители Черноземья все чаще становятся банкротами

Читать далее

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...