В Тамбовской области оказалась самая низкая в Черноземье доля семей среднего класса

Доля семей среднего класса в Тамбовской области составляет 3,5% — это самый скромный показатель в Черноземье. Об этом сообщается в исследовании агентства «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Методология исследования предусматривает, что доля среднего класса — величина, выведенная на основе данных «официальной статистики» за 2022 и 2023 годы. Аналитики рассмотрели российские семьи, в которых есть хотя бы один наемный работник, и выделили из них тех, что «могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневным расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека». Кроме того, такие семьи имеют возможность «ежемесячно формировать небольшие сбережения на непредвиденный случай».

В Черноземье пятую строчку занимает Орловская область, в которой доля семей среднего класса составляет 3,8%. Четвертое место у Белгородской области (6%), третье — у Курской (6,7%). На втором месте находится Липецкая область с показателем 7,2%, а лидером рейтинга по макрорегиону стала Воронежская область, в которой доля семей среднего класса составляет 7,6%.

Алина Морозова

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