«Газпром добыча Тамбей» направит более 28 млрд рублей на разведку скважин на Ямале

Компания «Газпром добыча Тамбей» направит 28,2 млрд руб. на строительство разведочных скважин на Тамбейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Информация об этом размещена на электронной торговой площадки Группы Газпромбанка. Работы будут проводиться на территории Западно-Тамбейского и Тасийского лицензионных участков.

С апреля 2024-го по май 2027 года подрядчик должен будет провести инженерную подготовку площадок, бурение, испытание в эксплуатационном стволе и консервацию скважины и другие работы. Всего заявлено восемь лотов, ценой от 3,2 млрд руб. до 4,1 млрд руб.

В Тамбейскую группу входят Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский, Тасийский и Малыгинский лицензионные участки. «Газпром» получил эти участки в 2008 году без конкурса по распоряжению правительства как собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), лицензии на них действуют до 2028 года.

Запасы и ресурсы всей Тамбейской группы на 1 января 2020 года составляли 7,3 трлн кб м, в том числе 2,5 трлн кб м по категории C1 и 4,8 трлн кб м по категории С2.

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