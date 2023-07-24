В Татарстане двоих мужчин задержали за попытку доставить в колонию телефоны

В Татарстане двоих жителей Набережных Челнов задержали по подозрению в попытке при помощи дрона доставить в исправительную колонию смартфоны. Об этом сообщили в УФСИН по региону.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Инцидент произошел на территории ИК-10 в Менделеевске. Материалы по факту допущенного гражданами правонарушения направлены в суд.
В УФСИН отметили, что всего с начала 2023 года в Татарстане изъяли 76 телефонов и 60,8 г наркотиков, которые пытались перебросить в колонии. За это к ответственности были привлечены 11 человек.