В Татарстане двоих мужчин задержали за попытку доставить в колонию телефоны

В Татарстане двоих жителей Набережных Челнов задержали по подозрению в попытке при помощи дрона доставить в исправительную колонию смартфоны. Об этом сообщили в УФСИН по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Инцидент произошел на территории ИК-10 в Менделеевске. Материалы по факту допущенного гражданами правонарушения направлены в суд.

В УФСИН отметили, что всего с начала 2023 года в Татарстане изъяли 76 телефонов и 60,8 г наркотиков, которые пытались перебросить в колонии. За это к ответственности были привлечены 11 человек.

"Ъ-Казань"