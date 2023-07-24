Проект «300 имен Екатеринбурга за 300 лет» будут использовать в топонимике

На информационном сайте, посвященном юбилею Екатеринбурга, размещены два историко-просветительских проекта: «300 имен Екатеринбурга за 300 лет» и «300 историй Екатеринбурга, изменивших мир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как рассказал заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин, «300 имен Екатеринбурга за 300 лет» — проект, рассказывающий о людях из разных сфер деятельности, оставивших заметный след в истории города. «Мы в каждой из сфер хотели выбрать порядка пятнадцати самых значимых имен. При этом этих людей выбирали эксперты, каждый в своей сфере», — подчеркнул господин Плахотин.

Он отметил, что проект будет и дальше развиваться после празднования 300-летия города. Список имен выдающихся екатеринбуржцев будут использовать в топонимике, называя новые локации их именами.

В работе над проектом «300 историй Екатеринбурга, изменивших мир» использованы фонды исторической фотографии Музея истории Екатеринбурга, коллекция периодики с 1907 года и архив кинохроники XX века.

Ева Коршунова

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