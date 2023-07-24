Для 300-летнего юбилея Екатеринбурга разработали чат-бот

В Екатеринбурге запустили чат-бот — онлайн-помощник, выстраивающий индивидуальный маршрут по городу и праздничным площадкам, рассказала на пресс-конференции директор МКУ «Столица Урала» Татьяна Белик. По ее словам, он подскажет пользователям места для прогулок и отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатеринбург. Набережная реки Исеть

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Екатеринбург. Набережная реки Исеть

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Чат-бот разделен на шесть направлений. «В них есть подрубрики, например, в разделе "Погуляем" собрана вся информация о парках Екатеринбурга. Кроме того, там содержатся составленные экспертами подборки музеев, арт-объектов»,— добавила госпожа Белик. Раздел «Не определившимся» содержит дополнительную информацию о городе и 300-летии.

1 августа в чат-боте появится раздел «День города», посвященный юбилею Екатеринбурга. Он предоставит всю информацию о празднике: программы разных площадок, разделенные по дням, список хедлайнеров, деление событий по темам.

Чат-бот содержит карты с нумерацией объектов. По ним так же предусмотрена навигация, каждый объект содержит информацию и фото. При выборе объектов создатели чат-бота ориентировались на анализ поисковых запросов и данные геосервисов. Чат-бот доступен на двух платформах — в Telegram и «ВКонтакте».

«Чат-бот не закончится после юбилея, он будет информационным туристическим помощником, будет жить и развиваться на базе туристско-информационного центра Екатеринбурга»,— уточнила Татьяна Белик.

Ева Коршунова

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