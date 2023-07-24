В Ростовской области годовая инфляция в июне увеличилась до 3,47%

Инфляция на территории Ростовской области в июне текущего года ускорилась на 0,45% — до 3,47% (в мае — 3,02%). Рост обусловлен ослаблением рубля и увеличением спроса на отдельные категории товаров, сообщает пресс-служба Ростовского отделения Южного Центробанка.

Стоимость продуктов питания в июне увеличилась на 0,76%. Стоимость зарубежных овощей и фруктов увеличилась из-за ослабления курса национальной валюты. Подорожала морковь, снижение цены картофеля, капусты, свеклы, апельсинов, винограда и яблок замедлилось. В годовом выражении увеличилась стоимость мяса птицы и свинины из-за роста цен на корма. Также подорожал сахар. В то же время увеличение предложения по муке и молоку привело к снижению цен на эти категории продукции.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июне увеличился до 1,50% после 1,27% в мае. В регионе вырос спрос на бензин, что повлияло на рост цен на топливо. Ускорился годовой рост цен на новые автомобили отечественного производства и на медикаменты. На фоне высокой сравнительной базы рост цен косметики, парфюмерии и одежды замедлился. В июне 2023 года цены на них снижались, в том числе за счет роста производства отдельных позиций этих товарных групп и налаживания импортных поставок, в то время, как в июне прошлого года из-за ухода западных брендов из России цены на эти товары были повышенными.

Годовой темп прироста цен на услуги в июне снизился до 10,82% после 11,08% в мае. На это повлиял запуск дополнительных железнодорожных рейсов для внутреннего туризма, что позволило снизить стоимость билетов.

Отмечается, что годовая инфляция в Южном федеральном округе в июне 2023 года ускорилась до 3,43% после 2,66% месяцем ранее. В целом по стране показатель также увеличился, достигнув в июне 3,25% (месяцем ранее – 2,51%).

«Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежнокредитной политики годовая инфляция составит 5,0 – 6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем»,— сообщает пресс-служба Ростовского отделения Центробанка.

Анастасия Назарова