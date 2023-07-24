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Коммерсантъ FM
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Министр юстиции Новой Зеландии ушла в отставку после ДТП и сопротивления аресту

Министр юстиции Новой Зеландии Кири Аллан объявила о своей отставке из-за обвинений в уголовном правонарушении. Об этом сообщил премьер-министр страны Крис Хипкинс на пресс-конференции в парламенте страны. Господин Хипкинс сказал, что она покидает и все остальные свои должности в правительстве.

Кири Аллан

Кири Аллан

Фото: Mark Mitchell / NZ Herald / AP

Кири Аллан

Фото: Mark Mitchell / NZ Herald / AP

В воскресенье госпожа Аллан попала в ДТП. Прибывшие на место полицейские обнаружили у нее повышенное содержание алкоголя в крови. Кроме того, госпожа Аллан сопротивлялась аресту, но в итоге все же была доставлена в полицейский участок, где пробыла около четырех часов. Ей была вручена повестка в суд, после чего министр была отпущена.

Госпожа Аллан недавно брала отпуск по состоянию психического здоровья после разрыва со своим партнером и обвинений в плохом отношении к коллегам. Министр вернулась к исполнению обязанностей лишь в прошлый понедельник, 17 июля.

«Она поняла, что не может далее исполнять обязанности министра, учитывая обвинения в уголовном преступлении, что особенно недопустимо для министра юстиции»,— заявил Крис Хипкинс. По его словам, госпожа Аллан сейчас находится дома и «размышляет о своем будущем в политике».

Отставка министра продолжает серию скандалов с участием членов лейбористского правительства, которое пришло к власти всего три месяца назад. Ранее министр транспорта и иммиграции Майкл Вуд ушел в отставку из-за того, что не сообщил о возможном конфликте интересов из-за своих частных инвестиций. До этого министр по делам полиции Стюарт Нэш был уволен за передачу конфиденциальной информации своим финансовым донорам. Мека Вайтири была уволена из-за перехода в другую политическую партию.

Кирилл Сарханянц

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