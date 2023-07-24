Дзержинск и Павлово победили в конкурсе малых городов и исторических поселений

Победителями восьмого всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений стали Дзержинск и Павлово. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале.

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По результатам конкурса в Дзержинске благоустроят территорию у Дворца культуры химиков и бульвар Победы, на это направят 65 млн руб. В Павлове победила концепция благоустройства парковой зоны — этапа реновации пешеходного кольца «Место встречи». На реализацию этого проекта выделено 100 млн руб.

Всего Нижегородская область заявляла на конкурс 17 проектов, но только два из них вошли в число 145 победителей. Проекты, прошедшие отбор, получат от 65 млн до 105 млн руб. и будут реализованы в 2024-2025 годах.

Всероссийский конкурс проводится Минстроем России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В Нижегородской области за это время победителями конкурса становились 30 проектов, в том числе Парк имени Гайдара в Арзамасе, исторический центр Семенова, набережная Городца.

Елена Ковалева